Ballando, duello Selvaggia Lucarelli-Barbara d'Urso: i fischi e il colpo di scena finale

06 ottobre 2024 a

a

a

Il ritorno di Barbara d’Urso è come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, il dancing show di Milly Carluscci tornato nella prima serata di Rai1 sabato 5 ottobre. Non è mancata una frecciatina dell'ex conduttrice Mediaset che l’ha esclusa dai palinsesti: "Posso fare una domanda? Mi spiegate cosa significa televisione trash? Guardando la televisione adesso il trash non c’è più. Da quando non ci sono più io in televisione è sparito il trash?".

Ferragni è una donna forte che ha già pagato e quell'invidia sociale da cui vaccinarsi

La serata danzante di d'Urso, caratterizzata da un’esibizione impeccabile, culmina con il voto della giuria in cui siede anche Selvaggia Lucarelli, con la quale non mancano le ruggini. “Ci incontriamo dopo quante querele?”, ha chiesto provocatoriamente la giornalista, domanda cui la conduttrice ha risposto: “E tu quante cose querelabili hai detto?”. D'Urso non si è fatta mettere in difficoltà, anzi ha scagliato dardi a destra e a manca: “Non voglio essere fi** sopra ogni cosa, sono fi** sopra ogni cosa”, è una delle stoccate della serata. Perla finale, quando Lucarelli le ha detto che avrebbe dovuto continuare a ballare "basta che non conduci più", uscita che le ha provocato i fischi del pubblico. D’Urso ha risposto: “Purtroppo non sarà possibile. Se torno a condurre? Può darsi”. Lucarelli ha replicato che d'Urso magari sarebbe finita a prendere il suo posto, di Milly Carlucci o di Alberto Matano. "Non ho mai rubato il posto a nessuno, semmai l’hanno rubato a me”. ha chiodato la conduttrice Insomma, Carmelita torna in pista, forse non solo quella da ballo.