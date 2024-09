Tagadà, l'affondo di Sabino Cassese: "Non può correre con le gambe legate"

24 settembre 2024 a

La guerra in Ucraina tiene banco sul tavolo delle tensioni in Europa. Se ne parla durante la puntata di Tagadà del 24 settembre. In collegamento c'è Sabino Cassese che punta il dito contro lo sbilanciamento della guerra in corso tra Russia e Ucraina.

"La Costituzione dice che noi ripudiamo la guerra di aggressione non quella di difesa - ha detto Sabino Cassese - L'Ucraina sta difendendo se stessa e noi stiamo aiutando l'Ucraina a difendersi sul suo proprio territorio. A questo punto si pone il problema se possa difendersi aggredendo il proprio aggressore anche sul suo territorio. A me sembra una guerra molto sbilanciata quella nella quale chi si deve difendere ha un limite e corre con le gambe legate. La preoccupazione di quelli che sono contrari è di rimanere coinvolti diventando cobelligeranti dell'Ucraina nei confronti della Federazione russa.