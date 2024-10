Chiara Ferragni e Fedez pizzicati insieme: dove stavano andando. Il retroscena

03 ottobre 2024 a

Un'indiscrezione "bomba" sta circolando in rete in queste ore: Chiara Ferragni e Fedez sono stati pizzicati insieme. Ritorno di fiamma o incontro per sancire la fine del matrimonio? Nessuno può confermarlo. Una fan della coppia, però, ha segnalato il fatto all'esperta di gossip Deianira Marzano: “Ciao Deia, Ieri sono stati avvistati i Ferragnez che entravano dallo psicologo insieme a Milano". I diretti interessati, al momento, non si sono espressi al riguardo. Sebbene sia difficile ipotizzare che i due stiano cercando di rimettere insieme i pezzi, c'è qualche sostenitore che non esclude tale sviluppo.

Tony Effe, la verità sul dissing? "È solo musica, fa parte del gioco"

L'influencer sta cercando di rimettersi in carreggiata, ritornando ai grandi eventi e riprendendo a sponsorizzare i prodotti del suo brand sui social network. Fedez, invece, è da poco finito sotto ai riflettori per il dissing con Tony Effe. Dopo aver cantato la delusione e il dolore di un amore finito nella canzone "Sexy Shop", il rapper di Rozzano è tornato sull'argomento scivoloso nello scambio velenoso con il collega romano. Che cosa starà succedendo in casa Ferragnez? Che valore avrà questo incontro rubato? Al momento non filtra di più.