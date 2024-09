Tony Effe vuota il sacco: Fedez "un bugiardo cronico". Ecco la verità su Ferragni

Gabriele Imperiale 27 settembre 2024 a

a

a

“È un gioco”. “È solo musica”. Fedez? “Un bugiardo cronico”. E infine “i dissing non si spiegano”. È l’ultima puntata dello scontro musicale a distanza tra Tony Effe e Fedez. Stavolta a tornare sull’argomento è stato Nicolò Rapisarda, il Tony Effe della Dark Polo Gang, che in una sua recente intervista ha parlato della sua faida con il rapper milanese. Lo ha fatto senza risparmiarsi naturalmente da altri velenosi attacchi nei confronti dell’ormai ex amico. Una lunga intervista su Vanity Fair che non potrà far altro che scatenare i follower dell’uno o dell’altro. Il rapper romano inizia minimizzando l’accaduto: “Si è trattato solo di una giornata in studio”. Nessun disturbo, nessun fastidio, nonostante le accuse e le offese che i due si sono lanciati contro e l’attenzione riscossa in tutta Italia.

Fedez, il dissing con Tony Effe è un salasso: quanti follower ha perso

“Fa parte del gioco”, “Chi non è abituato a questo gioco non lo sa”: routine per Tony Effe che però tiene a specificare: “È solo musica. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco – spiega prima di lanciarsi ad un primo sibillino attacco – C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me”.Un Tony Effe “super tranquillo” che dice di non aver litigato con nessuno e di aver fatto una “canzone che ha spaccato”. Ma nonostante questa calma apparente sembra avere qualche giudizio anche per Chiara Ferragni: “Dire 'lasciate in pace i bambini' è un escamotage, è la cosa che ti viene subito da dire. Non ho mai parlato male di nessun bambino. Non ho fatto niente di male”.

"Se ho avuto una storia con Fedez?": il retroscena-bomba di Taylor Mega

E sul presunto flirt proprio con la regina degli influencer italiani? La colpa per Effe sarebbe di Fedez che per lui è “un bugiardo cronico”. Rapisarda sembra proprio aver preso poco sul serio il dissing e anzi, secondo quanto dice, si sarebbe fatto una “risata”. “Se fosse una cosa seria non staremmo qui a parlarne – sottolinea – sarebbe successo altro, no?”. Infine ha risposto alla domanda che tutti si fanno da settimane: è stata un’operazione di marketing per avere più visibilità e follower? Effe non si scompone e mantiene la sua linea: “Ognuno può pensare quello che vuole, perché devo dire se è o non è una mossa di marketing? Ognuno può pensare che io e Fedez siamo amici oppure no, se rispondo è la fine del gioco, no?”.