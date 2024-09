Chiara Ferragni, come sta andando la storia con Campara? La soffiata di Parpiglia

Alice Antico 28 settembre 2024 a

Chiara Ferragni, che negli ultimi giorni è finita al centro del dissing tra Fedez e Tony Effe, sta continuando a portare avanti la sua vita cercando di rimanere fuori dai riflettori. Tuttavia, un dettaglio non sfugge ai più: la sua storia d'amore con l'imprenditore Silvio Campara, vociferata da settimane e non ancora confermata né smentita dai diretti interessati, starebbe procedendo a gonfie vele. La frequentazione tra Ferragni e Campara sta andando avanti da circa tre mesi, ma la 37enne in questo periodo, pur mostrandosi sempre sorridente sui social network, si è ben guardata dal fare un qualsiasi riferimento all'imprenditore o pubblicare scatti con indizi a conferma di questa relazione.

Ferragni, quindi, sembra aver cambiato completamente idea sulla sua vita e aver deciso di vivere la sua nuova relazione al riparo da fan e paparazzi. Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia, esperto di gossip, è tornato a dare un importante aggiornamento su questa frequentazione: a distanza di qualche mese, Campara avrebbe chiuso definitivamente con la (ex) moglie per vivere al 100% la nuova storia con la celebre influencer. Ma non finisce qui perché, stando a quanto riportato dal giornalista, in occasione del compleanno dell'imprenditore, i due si sarebbero concessi una cenetta intima in un locale di Milano.

"Il loro è un rapporto lontano dalle luci e da pubblicità e gossip da giornali. Questa storia viaggia in modo sano e lento, come forse è giusto che sia quanto tu stai costruendo qualcosa", ha detto Parpiglia in onda su RTL 102.5. Probabilmente la privacy che Chiara sta mantenendo, come mai prima d’ora, mira a tutelarsi dalle accuse e dai commenti poco eleganti sotto ai suoi post, tra chi la definisce "noiosa", chi sottolinea le foto "finte" da lei pubblicate e chi non perde occasione per ricordare il caso Pandoro e quello delle Uova di Pasqua.