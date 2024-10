Ilaria Salis rinnegata dal "collega" di Avs: "Idee diverse", stupore da Parenzo

01 ottobre 2024 a

Ilaria Salis? Non è del mio partito. Francesco Emilio Borrelli, deputato e attivista storico della Federazione dei Verdi, attivissimo a Napoli contro l'illegalità, spiazza tutti nel corso della puntata di martedì 1 ottobre de L'aria che tira, su La7. Si parla di occupazioni, tema su cui Borrelli è da anni in prima linea per contrastare gli abusivi e permettere ai reali assegnatari di vivere nell'immobile a cui hanno diritto. E così quando spunta il nome della "collega" Salis, iniziano i distinguo. "Non è del mio partito", afferma il parlamentare.

Il conduttore David Parenzo e gli altri ospiti gli fanno notare che Alleanza Verdi Sinistra è sì una coalizione, ma per esempio alle Europee ha presentato una sola lista. Insomma, quello di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è ormai un unico organismo politico. "Non la conosco, ho idee diverse da lei", afferma Borrelli.

Il primo atto dell'eurodeputata Salis è a difesa di una scafista in carcere

Ma è stata eletta con i vostri voti, gli viene ribattuto. "No, con quelli del nordovest", replica dando al voto europeo una connotazione, come dire, regionale e non per affinità politica. Poi la dice tutta: "L'hanno candidata perché detenuta, non per l'altra questione", conclude Borelli in riferimento all'impegno per la "lotta della casa" dell'insegnante brianzola, uscito fuori dopo la polemica per le casa occupata a Milano...