Meteo, dominano i venti freddi. Sottocorona e l'inizio di ottobre: ecco l'altra perturbazione

Settembre sta andando in archivio e si apre la strada verso ottobre. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, fornisce il quadro delle previsioni del tempo dei prossimi giorni: “Oggi, domenica 29 settembre, per quello che riguarda le precipitazioni può succedere molto poco, perché riguardano la fascia che va dalla Romagna fin quasi al Gargano, con piogge deboli, molto deboli, appena moderate e più frequenti sulle zone interne, quindi quando si va verso l'Appennino appena appena moderate, ma oltre questo non si va. Sulle altre zone soltanto qualche nuvole, nelle piccole zone fra Calabria e in Sicilia settentrionale c’è un millimetro di pioggia nelle 24 ore, qualcosa di trascurabile. Nella giornata di domani, lunedì 30 settembre, si attenua definitivamente anche questa piccola incertezza sul versante adriatico, prevale l'alta pressione, tempo stabile, qualche annuvolamento sulle zone alpine sul nord ovest, debolissime precipitazioni, situazione nel complesso abbastanza stabile. Nella giornata di martedì 1 ottobre si affaccia da ovest un'altra perturbazione, vedremo che strada prenderà, nel frattempo martedì sulle zone di nord ovest diciamo nuvolosità estesa con piogge deboli. Le nuvole arrivano anche al centro e anche al sud, ma senza portare precipitazioni”.

L’esperto meteo si focalizza poi sui venti previsti per oggi: “Sono ancora settentrionali e quindi questi hanno portato l'aria più fredda anche al sud, doveva addirittura poi ci sono dei rinforzi sul basso Adriatico, sul Golfo di Taranto, sullo Ionio”.

Sottocorona infine passa alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Valori più bassi in qualche caso al nord, ma anche sulle zone interne del centro-sud, dove non si superano assolutamente i 20 gradi, si mantengono al di sotto, forse la Sicilia meridionale mantiene proprio gli ultimi gli ultimi fuochi delle temperature più elevate, ma insomma scesi su livelli stagionali e inizialmente anche un poco più bassi. Durante la settimana torneremo nella normalità. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore evidenzia che quei bruschi salti si sono attenuati, quindi qualche leggero recupero al centro, qualche ulteriore e finale diminuzione in Puglia, Basilicata, in parte la Calabria, in parte la Sicilia. Ma ormai le temperature si sono assestate sulle livelli stagionali”.