Meteo, cambia tutto. Giuliacci: "Sarà un autunno come una volta"

28 settembre 2024 a

a

a

Dal caldo intenso alle violente precipitazioni, il 2024 ci ha riservato non poche sorprese sul versante del meteo. Ma cosa ci aspetta per l'autunno? La stagione climatica è iniziata il primo settembre e quindi siamo nel pieno. A fornire le tendenze alla luce di quanto sappiamo finora è il colonnello Mario Giuliacci. Finora è stato un autunno "in grande spolvero", visto che non sono mancati eventi estremi come le alluvioni che hanno colpito Emilia Romagna e Marche. In generale, questo mese di settembre, ormai agli sgoccioli, ha offerto "pioggia e temperature non eccessive". In altre parole, è stato "un settembre vecchio stile, e la stagione potrebbe proseguire così", spiega l'esperto in un intervento sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Insomma, siamo alle prese con un inizio di autunno "com'era una volta".

Sottocorona spiazza tutti: "Caldo? Crollo delle temperature" nel weekend

Negli ultimi anni, infatti, le acque del Mediterraneo sono state particolarmente calde intorno a tutta la Penisola, spiega il meteorologo, mentre quest'anno "le temperature al di sopra della media le troviamo solo sulle regioni dell'Adriatico e sulle regioni meridionali". Cosa vuol dire? Che gran parte dell'Italia non rischia la presenza dell'alta pressione africana a lungo ma "è predisposta per essere raggiunta dalle perturbazioni atlantiche e questa situazione potrebbe andare avanti anche per tutto il mese ottobre", sintetizza Giuliacci. Per tendenze di orizzonte più lontano, bisognerà aspettare le prossime settimane.