Meteo, Giuliacci: "Pioggia e crollo termico". Le date da tenere d'occhio

28 settembre 2024 a

a

a

Dalla fine di settembre fino al 12 ottobre. Il colonnello Mario Giuliacci presenta previsioni meteo e tendenze per i prossimi giorni e settimana e non mancano le sorprese. Innanzitutto l'autunno inizia con un passo "vecchio stile", avremo la stagione "di una volta" in cui prevarranno le piogge e temperature anche al di sotto della media, soprattutto al centro-nord. In un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , l'esperto spiega che in questo frangente avremo "quattro fasi" meteo piuttosto distinte. La prima parte domenica 29 settembre quando sono previsti cieli sereni ma anche un "crollo termico al nord e nelle regioni adriatiche, anche di 10 gradi", in misura minore anche sulle altre regioni.

Irruzione del freddo dall'Atlantico. Sottocorona: ribaltone delle temperature in 24 ore

La seconda fase sarà tra lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre quando l'anticiclone delle Azzorre si allungherà sull'Italia portando una "breve fase di bel tempo e temperature in lieve rialzo". La terza fase tra mercoledì 2 ottobre e lunedì 7 ottobre "quando un fresco, piovoso e persistente ciclone nord-atlantico arriverà sull'Italia, dove si soffermerà per più giorni con temperature in calo ovunque, sotto i 25 gradi", spiega Giuliacci. In questa fase avremo "piogge su quasi tutta l'Italia". La quarta fase? È quella tra l'otto e il 12 di ottobre "quando venti atlantici miti porteranno piogge al centro-nord ma non al sud".