4 di sera, Verderami gela Barra sul ddl Sicurezza: "È legale occupare le case?"

Il format di "4 di sera", il programma di Rete4, nel weekend prevede la contrapposizione sistematica delle istanze destra-sinistra, incarnate fin dalla conduzione affidata a Roberto Poletti e Francesca Barra. La puntata di sabato 28 settembre si apre con un aut aut che non lascia spazio a sfumature: il ddl del governo che contiene un giro di vite per le occupazioni e i blocchi stradali porterà sicurezza o repressione? La co-conduttrice, più vicina alle posizione promosse dal centrosinistra, sembra d'accordo con quanti vedono nelle misure contenute nel ddl Sicurezza una pericolosa deriva di criminalizzazione del dissenso: "La domanda (ai telespettatori chiamati a inviare messaggi al programma, ndr) la faccio io: davvero pensate che queste misure verranno usate per la sicurezza?".

La risposta viene affidata all'editorialista del Corriere della sera Francesco Verderami che si smarca subito dalla dicotomia sicurezza-repressione ma si concentra su una "terza via", cje prende la forma di una serie di domande. "È legale occupare le case altrui? È legale durante le manifestazioni, legittime, esercitare violenza? È corretto e legale che dei ragazzi, sensibili al tema dell'ambiente, possano bloccare il traffico? È legale che questo avvenga, per esempio, nelle strade, nei luoghi pubblici, nelle metropolitane e nelle stazioni?", incalza il giornalista esperto dei retroscena della politica.

Verderami poi arriva la vero punto della questione: "Se a questo si risponde con delle pene, penso che in taluni casi, non tutti, sia necessario. Per esempio penso alle persone che non possono uscire di casa perché temono che venga occupata da altri". Insomma, il punto fondamentale non è se queste misure aumentino o diminuiscano i reati, ma che "se rispetto a un atto illegale lo Stato risponde così come i cittadini vorrebbero". Ragionamento su cui Poletti gioca di sponda: "Adesso voglio vedere come ne esci, Barra, dopo questa analisi di Verderami...".