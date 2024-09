Meteo, irruzione del freddo dall'Atlantico. Sottocorona: ribaltone delle temperature in 24 ore

28 settembre 2024 a

Che tempo c’è da aspettarsi in questi ultimi giorni di settembre? A rispondere è Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, che inizia il suo appuntamento meteo mostrando la carta delle temperature medie dell’Europa: “Abbiamo già avuto un forte cambiamento delle temperature, ma soprattutto brusco e veloce, nel giro di 24 ore. La situazione di oggi delle temperature massime rispetto alle medie, vale a dire ai valori normali, il freddo arriva dall’Atlantico e porta temperature abbastanza sotto la media e prende tutta l’Europa, la parte centro-occidentale. L'Italia è ancora a metà, al nord e al centro già leggermente sottomedia, ma eravamo molto sopra quindi il balzo è stato forte, ancora invece sopra media per quello che riguarda il sud, di poco ma sopra media. Andando a vedere la giornata di domani, già in sole 24 ore, anche il sud rientra nella in questa fase fredda, con temperature inferiori alla norma di fine settembre. Anche il freddo si sposta, c’è una specie di recupero che arriva dal Medio-Atlantico sulla Spagna e sul Nordafrica. Fra domenica e lunedì forse tocchiamo il minimo, poi nel corso della settimana piano piano le temperature cominciano a riaumentare. Mercoledì centro e sud ritornano sopra media di poco, quindi appena appena sopra la media, e il nord resta ancora un pochino indietro. Nell'ulteriore corso della settimana si tornerà tutti sopra la media, non di molto, ma sicuramente sopra la media”.

L’esperto si focalizza poi sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “Il tempo previsto per la giornata di oggi, sabato 28 settembre, dice che ancora il nord-est e una parte del Trentino e della Lombardia con fenomeni anche intensi. Poi qualche precipitazione debole al centro e al sud, quelle più intense, che erano passate al nord si sono portate sulla penisola balcanica. Nella giornata di domani, domenica 29 settembre, non ci sono più precipitazioni intense al nord, moderate delle piogge o deboli sul medio-basso versante Adriatico, localmente ma molto localmente fra Sicilia e Calabria. Sennò ci sono ampie schiarite. Quindi temperature più basse, ma non per maltempo come spesso succede, ma proprio perché è cambiato il tipo di aria, è cambiata la massa d’aria. Nella giornata di lunedì 30 settembre non resta sostanzialmente nulla, neanche sul versante Adriatico, qualche incertezza e tempo appena un po' grigio al nord, ma le precipitazioni sono veramente minime. In generale arrivano i venti settentrionali in questi giorni”.

Sottocorona si concentra infine sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Si vede bene dove arriva l'aria fredda, perché nord e centro hanno valori di non più di 20 gradi, al sud invece ancora valori, soltanto per oggi, decisamente più alti, in qualche caso si potrebbero ancora toccare i 30 gradi, perché ci sono ancora i venti meridionali, appena cambia il vento ovviamente scenderanno anche lì. La tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore è di una diminuzione, anche al sud. Quindi il sud arriva al freddo tra virgolette con un giorno di ritardo. Al nord addirittura qualche iniziale recupero sul nord-est, anche al di là del confine, quindi questo afflusso freddo si ferma e le temperature si stabilizzano”.