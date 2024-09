Meteo, Giuliacci smentisce la tendenza: ottobre più caldo? Ecco cosa ci aspetta

27 settembre 2024 a

a

a

Settembre ha riservato non poche sorprese. Prima il caldo record e poi, quando nessuno se lo aspettava, il crollo drastico delle temperature e l'arrivo dei temporali. Ora, a pochi giorni dall'inizio di ottobre, gli italiani si interrogano su come sarà il mese in arrivo. Il colonnello Mario Giuliacci, con un video pubblicato sul canale YouTube di Meteo Giuliacci , ha diffuso le ultime previsioni e anticipato quanto ci aspetta. L'esperto, per iniziare, ha spiegato che il suo bollettino è frutto di un confronto con le tendenze degli ultimi anni. "Il mese di ottobre tende a essere più caldo di venti o trenta anni fa", ha premesso.

Meteo ottobre, caldo o pioggia? Giuliacci: "Italia a due velocità"

Nell'analisi del celebre fisico dell'atmosfera anche la quantità di pioggia che sta bagnando e bagnerà il territorio italiano. "La piovosità è andata a picco negli ultimi anni. Più che di piovosità, bisognerebbe parlare di siccità", ha commentato. Quindi il colpo di scena: "Questa previsione intendo smentirla. I modelli lasciano intravedere, come è successo per settembre, che ottobre sarà abbastanza piovoso e gradevole dal punto di vista delle temperature". L'anticiclone africano "farà meno comparse del solito sull'Italia", ha concluso.