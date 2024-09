Meteo ottobre, caldo o pioggia? Giuliacci: "Italia a due velocità", ecco cosa ci aspetta

26 settembre 2024 a

a

a

Questi giorni di tempo mite in molte zone d'Italia stanno contribuendo a creare aspettative per ottobre. Sarà un mese più caldo del solito? A rispondere a questa domanda è il team del colonnello Mario Giuliacci secondo cui, per difendersi dalle "bufale meteorologiche", bisogna basarsi sui dati. Ebbene, a causa del riscaldamento globale negli ultimi anni anche ottobre ha fatto registrare "temperature costantemente al di sopra della media, persino per diverse settimane". Tendenza che si è verificata in particolare nel 2018 e nel 2023, si legge sul sito MeteoGiuliacci . Ma cosa ci aspetta nel mese che parte tra pochi giorni?

Una perturbazione Atlantica travolge l'Europa. Sottocorona: dove e quando ci colpirà

Le proiezioni meteo a lungo termine del centro meteorologico europeo ECMWF, spiegano gli esperti, suggeriscono che "il prossimo mese possa essere più caldo e più secco della media al Centro-Sud". Circostanza che aggraverebbe la siccità in queste regioni. Diverso il discorso per il nord, meno interessato dagli effetti degli anticicloni e che rischia di essere interessato da precipitazioni anche abbondanti. "Anche per il prossimo mese si riproporrebbe un'Italia a due velocità, con il Settentrione ricco di precipitazioni e il Meridione costantemente interessato da rimonte calde da sud", afferma il team di Giuliacci. Insomma, probabilmente saranno solo le regioni centro-meridionali ad avere un ottobre caldo e secco.