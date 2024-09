Taylor Mega, retroscena-bomba: "Se ho avuto una storia con Fedez?". La risposta

27 settembre 2024 a

Lo scambio di rime al veleno tra Fedez e Tony Effe ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Questa sera, nel corso della puntata di Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Taylor Mega, tirata in ballo nel dissing tra i due rapper. Intercettata a Milano, l’influencer affermerà che la tanto discussa frecciatina pubblicata pochi giorni fa sui social («Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza») non era rivolta a Chiara Ferragni. Ma non è tutto. La tanto dibattuta storia con Fedez c'è stata. Lo dichiarerà ai microfoni del Tg satirico di Canale 5.

Fedez-Tony Effe, il dissing un'operazione di marketing? E arriva il tapiro

Quando l’inviato le chiederà se la frequentazione tra i due c'è stata quando il rapper milanese era ancora con Chiara Ferragni, lei lascerà spazio al dubbio. Cresce dunque l'attesa per scoprire gli ultimi, nuovi dettagli sulle possibili cause della fine della storia d'amore dei Ferragnez. Possibile che sia stato il legame tra Taylor Mega e Fedez a far saltare il matrimonio? O è più credibile pensare che si sia trattato solo dell'ennesima crepa? I diretti interessati, al momento, non hanno fatto sapere di più. Hanno però affidato qualche indiscrezione alle reciproche frecciatine social.