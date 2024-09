Fedez, i veri numeri del dissing con Tony Effe: quanti follower ha perso

Gabriele Imperiale 26 settembre 2024 a

a

a

I social sono stati il campo di battaglia del dissing a distanza tra Fedez e Tony Effe. I due rapper italiani hanno annunciato, lanciato e rilanciato i pezzi in cui non hanno risparmiato nessuno. Chiara Ferragni, Leone – il figlio dell’ex coppia più seguita d’Italia -, Niky Savage, presunte storie di droga, Chiara Biasi tirata in ballo e presunti tradimenti del cantante milanese con Taylor Mega denunciati a colpi di strofe: un botta e risposta che sa di soap opera trash e che ha tenuto incollati milioni di followers ai propri smartphone. Ma chi ha vinto tra i due?

Proprio l’analisi dei dati social dei due rapper – grazie a notjustanalytics.com – può far luce su questo aspetto e pare che a rimetterci sia stato proprio Fedez che ha visto un decremento della sua fan base significativo mentre il rapper della Dark Polo Gang sta vedendo aumentare la sua popolarità.

Martedì 17 settembre: Tony Effe pubblica le sue 64 Bars per Red Bull e da il via alla faida contro l’ex amico. In quel momento sul suo Instagram conta 2 milioni 766 mila fan. Fedez dal canto suo sta vivendo da mesi una parentesi di discesa in termini di following, ma il suo account ha più di 14 milioni e 131 mila seguaci.

Cresce nel frattempo l’hype, la febbre collettiva attorno alla vicenda e i numeri sia da un lato che dall’altro crescono vertiginosamente. I due navigano a gonfie vele con interazioni e numeri da capogiro e fan che da tutta Italia chiedono a gran voce un nuovo capitolo del dissing.

Tutto fino al 20 settembre quando Tony Effe esce con la sua “Chiara”, un nuovo pezzo in cui attacca duramente Fedez e il suo rapporto con l’ormai ex moglie. Proprio questa giornata segna una netta divisione tra gli account Instagram dei due. Mentre Tony Effe continua a registrare fan in aumento passando dai 2 milioni e 986 mila follower agli oltre 3 milioni tre giorni più tardi, non va così per Fedez.

Complice forse anche la storia dell’ex Ferragni in cui annunciava al mondo l’uscita di Allucinazione Collettiva – il nuovo singolo del rapper – e in cui la definiva “… una finta canzone romantica, priva di sincerità” e “…un palese tentativo di sfruttare il momento”, per Fedez i social si sono rivelati un boomerang.

Il rapper infatti ha raggiunto il suo apice proprio il 20 settembre, ma in seguito ha visto calare il numero dei suoi seguaci. – 1116 follower il 21 settembre; - 2008 il giorno dopo; -3857 il 23 settembre. E l’emorragia non è finita qui. In una sola settimana il profilo è passato dagli oltre 14 milioni 188mila agli attuali 14 milioni 175mila. E Tony Effe? Oggi ha raggiunto i 3 milioni e 11 mila follower.