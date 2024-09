Piazzapulita, Gad Lerner non si tiene su Meloni e Musk: "L'underdog della Garbatella..."

26 settembre 2024 a

Giorgia Meloni è stata premiata all'Atlantic Council dal tycoon americano Elon Musk. Il ceo di Tesla ha espresso tutta la sua ammirazione per la premier italiana: "Ha fatto un lavoro incredibile", scatenando le opposizioni che vedono come fumo negli occhi il visionario proprietario di X - in passato incensato come un genio - per il suo sostegno a Donald Trump alle presidenziali americane. L'intesa tra Meloni e Musk scatena Gad Lerner che ospite di Corrado Formigli nella puntata di giovedì 26 settembre di PiazzaPulita si lancia in un duro attacco. "Io ricordo le campagne" della leader di FdI "contro l'usuraio George Soros, il finanziere ricchissimo" indicato come "burattinaio dell'emigrazione, il potere forte contro cui combattere - attacca il giornalista - Ora c'è Invece l'uomo più ricco del mondo, certamente geniale, che è il potere forte accanto al quale Giorgia Meloni si affianca".

Lerner è un fiume in piena. "L'underdog, quella che viene dalla Garbatella, si unisce all'uomo che dichiara di finanziare per decine di milioni di dollari ogni mese la campagna di Trump e che dal dicembre scorso, quando fu ospite d'onore ha preso la festa di Fratelli d'Italia, va scrivendo su Twitter, il social a cui ha cambiato il nome con una X piuttosto lugubre, che lui prevede una guerra civile in Europa e che i cittadini europei e dovranno combattere contro l'invasione dei migranti". Per Lerner ora Musk è il "potere forte a cui Meloni si affianca". Insomma, l’istantanea della premier premiata a New York da Musk provoca travasi di bile alla galassia della sinistra.