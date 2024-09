Becciu, il giallo dell'intervista sparita dalla rassegna vaticana

Nico Spuntoni 26 settembre 2024 a

a

a

Il caso Becciu non smette di riservare sorprese. Dopo l’ombra dei grandi intrighi, tra corvi e spioni di qua e di là dal Tevere, ora spunta anche un piccolo mistero sull’intervista rilasciata due giorni fa dal cardinale sardo a "Il Tempo". Sembra che lo sfogo finito in prima pagina sul nostro giornale non abbia trovato spazio nella ricca rassegna stampa riservata al personale della Segreteria di Stato. Eppure, l’intervista compariva nella rassegna interna del Dicastero per la Comunicazione datata 24 settembre. Come ci spiega una fonte, all’interno della Segreteria di Stato è rimasto in vita l’antico ufficio che si occupava in passato di svolgere lo stesso servizio per superiori, nunzi e dipendenti ma da qualche anno si limita ad inviare alle caselle mail di Terza Loggia e nunziature una versione "asciugata" della rassegna arrivata dal Dicastero per la Comunicazione.

Parla Becciu: "Striano & Co.? Qualcuno ha usato il Papa. Cantone mi ascolti" - ESCLUSIVO

Una selezione presumibilmente avvenuta anche due giorni fa e di cui dovrebbe aver fatto le spese l’intervista all’ex potente Sostituto. Nel clima di veleni che si respira in Vaticano, l’assenza è stata notata e commentata nelle conversazioni tra monsignori. Uno dei prelati che l’ha segnalata a "Il Tempo" non nasconde la sua sorpresa: «Curioso che nella rassegna della Segreteria di Stato non abbiano messo un’intervista in cui viene menzionata più volte proprio la Segreteria di Stato».