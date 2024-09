Chiara Ferragni, il grande ritorno dopo il pandoro-gate: "Sto sempre meglio"

23 settembre 2024 a

Il pandoro-gate e la fine del matrimonio con Fedez l'hanno un po' indebolita, ma Chiara Ferragni, che per anni ha macinato successi e conquiste, non si è fatta intimorire. Dopo una lunga pausa e tutte le considerazioni che lo scandalo della beneficenza e la fine di un'importante storia d'amore hanno reso necessarie, l'influencer è tornata a partecipare alla fashion week e lo ha fatto prendendo parte ai Cnmi Sustainable Fashion Awards, gli ’Oscar’ green della moda al Teatro alla Scala di Milano, che chiudono la settimana di sfilate milanesi. "È un segnale essere qui stasera", ha detto l’imprenditrice digitale arrivando al Piermarini fasciata in un lungo abito marrone con lo strascico firmato Dsquared2.

È passato esattamente un anno esatto dall’ultima apparizione di Ferragni alla settimana della moda: dopo il Pandoro-gate non aveva più preso parte ad alcuna sfilata o evento organizzato durante la fashion week. "È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy - ha detto Ferragni - e sono molto contenta di essere qui stasera. Io cerco di fare il massimo per la sostenibilità e anche stasera indosso un abito di Dsquared2 d’archivio del 2013". A chi le chiedeva ’Come stai?’ Chiara Ferragni ha risposto: "Bene dai, pian piano sempre meglio". A documentare il miglioramento dello stato d'animo dell'influencer anche gli ultimi scatti postati dalla stessa su Instagram, che la ritraggono sorridente insieme ad amici e parenti.

Fedez, intanto, sembra essere proiettato sul lavoro. Scambi di rime al veleno con Tony Effe a parte, il rapper milanese condivide con i follower momenti delle serate in discoteca o ai concerti. Quella che si pensava essere l'ennesima replica all'artista milanese, poi, si è dimostrata una sorta di canzone d'amore per l'ex moglie in cui, però, ripercorre i momenti più bui della loro relazione. Qualcuno ipotizza un grande ritorno dei Ferragnez. Eppure l'influencer è stata chiara: ha chiesto di essere lasciata in pace e di non coinvolgere i suoi figli in questo gioco di dissing.