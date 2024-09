Elon Musk, Travaglio spiazza Gruber: "Se fosse democratico nessuno lo toccherebbe"

25 settembre 2024 a

Sta montando una polemica, cavalcata dalle opposizioni, sul fatto che a consegnare a Giorgia Meloni il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024" sia stato Elon Musk. L'immagine, per esempio, è stata definita da Alessandra Maiorino "agghiacciante". La leader di FdI, nelle parole pesanti della senatrice del M5S, è stata descritta come "una vassalla che va a farsi investire, al metodo medievale, dal signorotto che le appoggia la spada sulla spalla". Polemica sterile, questa, di cui si è discusso anche a Otto e mezzo, il talk-show di politica e di attualità di La7. Lilli Gruber è entrata nel dibattito a gamba tesa.

"Meloni ha parlato di nazionalismo, di patriottismo. Ieri sera è stata poi celebrata da Elon Musk con battute e complimenti reciproci. Possiamo dire che il presidente del Consiglio passi con una certa disinvoltura dalle carezze di Biden alle complicità con un uomo molto discusso, controverso , super trumpiano, amico di Orban e Vox? Aiuta e servire essere in politica un camaleonte?": con questi due interrogativi al veleno Gruber ha chiesto a Marco Travaglio un intervento sul tema. Il direttore del Fatto Quotidiano, di solito pronto a sostenerla, ha ribaltato i piani della sua interlocutrice.

