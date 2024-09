Musk-Meloni, boom di interazioni social: il dialogo tra politica e tecnologia funziona

26 settembre 2024 a

a

a

Boom di interazioni per l'incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il magnate Elon Musk: sono state almeno 1,3 milioni in 48 ore. L'incontro tra i due, di cui tanto si sta discutendo, ha attirato l’attenzione non solo del pubblico italiano, ma anche di quello internazionale. È quanto emerge da una ricerca di SocialData, condotta in esclusiva per Adnkronos, che ha analizzato le conversazioni in rete tra il 22 e il 26 settembre. La maggior parte degli scambi è stata generata dai canali di news (40%), ma i social media hanno giocato un ruolo altrettanto fondamentale. Facebook si è rivelato la piattaforma più attiva, con il 36% delle conversazioni totali, seguita da X (5%) e Instagram (2%). Il sentiment espresso dagli utenti è stato per lo più positivo, con oltre il 51% degli utenti che ha manifestato un atteggiamento favorevole nei confronti della vicenda.

“Drogati, pedofili, corrotti”, il clamoroso buco nell'acqua del piddino Furfaro

Un dato che testimonia ottimismo nei confronti del dialogo tra politica e tecnologia, con molti utenti che hanno espresso speranze riguardo alle possibili sinergie tra i due mondi. La portata dell’incontro Meloni- Musk è andata ben oltre i confini italiani, generando reazioni in diverse parti del mondo. Il 13% delle menzioni proviene dagli Stati Uniti, mentre India e Spagna si attestano al 3%, seguite da Francia e Belgio (2% ciascuno). L’interesse globale riflette quanto le questioni relative all’innovazione, all’economia e alla regolamentazione del settore tecnologico siano attualmente centrali nel dibattito internazionale. Negli Stati Uniti, le conversazioni sul web legate a questa vicenda hanno raggiunto una stima di 18 milioni di persone. Gli utenti hanno interagito in maniera importante con i post di Meloni: due le pubblicazioni su X della premier, che hanno ottenuto complessivamente circa 2,7 milioni di visualizzazioni e oltre 110mila interazioni.

Musk "un genio", ma ecco cosa interessa alla sinistra: l'affondo di Senaldi

In particolare, questi contenuti hanno generato sia discussioni favorevoli che critiche, sottolineando il carattere polarizzante dell’incontro. Molta attenzione anche sul tweet della madre di Elon Musk, Maye Musk, che ha smentito voci su una presunta relazione tra la premier italiana e il proprietario di X, che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni. Il post ha contribuito a dare all’evento un tocco di curiosità e gossip, attirando ulteriormente l’attenzione del pubblico globale. "L’incontro tra Giorgia Meloni e Elon Musk ha innescato una vivace discussione, mostrando come il rapporto tra politica e tecnologia sia un tema di grande interesse", spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData. "Le reazioni raccolte dalla rete dimostrano che il pubblico è sempre più coinvolto nel dibattito su come le grandi figure, sia politiche che imprenditoriali, possano influenzare il futuro di questi campi", aggiunge.