Meteo, torna il grande caldo: in quali regioni si registreranno "valori estivi"

Gli amanti dell'estate saranno presto contenti. Il caldo, che sembrava aver fatto un passo indietro, sta per tornare. Nonostante l'instabilità e il maltempo delle ultime settimane, che ha colpito con insistenza gran parte del nostro Paese, su alcune regioni le temperature stanno per "salire esponenzialmente". Parola del team di esperti de ilmeteo.it . In realtà, si legge sul sito, "ci troveremo ad avere un'Italia sostanzialmente divisa in due dal punto di vista termico".

Che cosa dobbiamo aspettarci? Se da una parte, "risentiremo delle correnti fresche e instabili pilotate da una profonda circolazione ciclonica"; dall'altra, "la medesima area ciclonica richiamerà dal Nord Africa venti caldi i quali influenzeranno il nostro Sud e marginalmente il Centro", hanno anticipato i meteorologi. La prima data da segnare sul calendario è quella di martedì 24 settembre, quando le temperature rapprenderanno a salire soprattutto sulle regioni meridionali, "con punte di 31°C in Sicilia".

I termometri, però, segneranno alti valori soprattutto da mercoledì 26 settembre, "quando le temperature massime saliranno progressivamente fino ad arrivare a toccare picchi addirittura di 34/35°C sulla Sicilia e comunque superando i 30°C su gran parte del Sud". Il caldo si farà sentire di nuovo anche al Centro, tanto che "entro venerdì 27 settembre si toccheranno valori intorno ai 26/27°C in città come Firenze, Roma, Ancona, Terni e Pescara".