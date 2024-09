Stefano De Martino-Amadeus, come è finita la sfida degli ascolti

23 settembre 2024 a

Vittoria sul velluto per Stefano De Martino al primo duello con Amadeus. Nella sfida dell’access prime time di domenica, Affari Tuoi non teme la concorrenza di Chissà chi è, totalizzando su Rai1 ben 4.467.000 spettatori e il 25% di share. Il debutto di Amadeus su Nove ha interessato 926.000 spettatori, conquistando uno share del 5.2%. Un record per la rete, ma ben lontano dai risultati di Rai1. Amadeus in virtù della strategia del simulcast è andato in onda su ben 10 canali del gruppo Warner Bros. Discovery (Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, Hgtv, Warner TV, K2 e Frisbee), raggiungendo complessivamente 1.600.000 spettatori, pari all’8,8% di share (semrpe in simulcast la prima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio raccolse il 13%). La serata del debutto di Amadeus sul Nove è continuata con Suzuki Music Party, che - in prima serata - ha raggiunto 628.000 telespettatori registrando uno share del 4,6%.

Vittoria di Rai1 anche nel prime time di ieri sera con la serie Sempre al tuo Fianco che ha totalizzato 2.265.000 telespettatori pari al 14,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con La Rosa della Vendetta che ha interessato 1.976.000 raggiungendo uno share del 15,3%. Terzo gradino del podio per Presadiretta che su Rai3 ha realizzato 1.190.000 telespettatori (7,1%). Tornando agli ascolti del prime time su Italia1 Jurassic World - Il dominio ha realizzato 1.048.000 telespettatori (7,2% di share) mentre su Retequattro Zona Bianca ha intercettato 694.000 telespettatori (share del 5,4%). Su Rai2 ’9-1-1’ ha conquistato 624.000 telespettatori (share del 3,5%) mentre 9-1-1: Lone Star ne ha totalizzati 660.000 (4% di share). Su La7 Eden - Un Pianeta da Salvare è stato visto da 387.000 telespettatori registrando uno share del 2,7%. In access prime time su Rai1 il programma Affari Tuoi è stata seguito da 4.467.000 telespettatori (share del 25%) mentre su Canale5 Paperissima Sprint è stata vista da 2.630.000 telespettatori pari al 14,7% di share. Su La7 infine In Altre Parole Domenica ha interessato 1.120.000 telespettatori registrando uno share del 6,3%.