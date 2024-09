Ascolti tv, il martire Saviano superato da Toti e Porro: tutti i verdetti

03 settembre 2024 a

C'era grande attesa per il verdetto degli ascolti per i debutti tv di lunedì 2 settembre. Esordio più che brillante in access prime time su Rai 1 per Stefano De Martino che, al debutto da conduttore di Affari tuoi, sfiora il 25% di share (24,9%) e cattura l’interesse di 4 milioni e 407mila spettatori di media segnando, in chiusura di puntata, punte oltre il 32% di share (picco 32,7%) e oltre i 5 milioni e 600mila spettatori.

Su Rai 3 era la sera di Insider. Faccia a faccia con il crimine, il programma di Rai Cultura, condotto da Roberto Saviano al centro di furiose polemiche e delle denunce di presunta censura da parte del governo. Battage che non ha messo il turbo al programma che ha preso il via con il 5,2% di share, pari a una platea di 785mila telespettatori. Meglio è andato su Rete4 Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro che al debutto ha intervistato l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti. La trasmissione ha convinto 825.000 spettatori per uno share del 7.18%.

In generale, è Rai1, con la miniserie Máxima a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 2 settembre 2024. Il programma ha tenuto incollati allo schermo ha interessato 1.667.000 spettatori, per uno share pari al 12.54%. Secondo posto per Canale5, che ieri trasmetteva Battiti Live 2024 - Compilation, scelto da 1.663.000 spettatori per uno share del 15.74%. Italia1 con 3 Days to Kill, si piazza al terzo posto sul podio della serata ottenendo un ascolto medio di 1.230.000 spettatori (pari all’8.43%). Paralimpiade in diretta su Rai2 è stato la scelta di 720.000 spettatori, per uno share del 4.32%.