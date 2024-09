4 di sera, Matone all'opposizione: "Sangiuliano? Governo in sella e senza crepe"

22 settembre 2024 a

Il governo Meloni "sta in piedi, in sella e senza crepe da due anni". Lo ha scandito Simonetta Matone, ospite dell'ultima puntata di 4 di sera. In collegamento con Roberto Poletti e Francesca Barra, l'ex magistrato ha risposto a chi, soprattutto a sinistra, non fa che agitare lo spettro della crisi. "Il 25 settembre sono due anni e non è stato, nel consenso popolare, minimamente scalfito persino da vicende con aspetti anche grotteschi e surreali come la vicenda Sangiuliano", ha continuato la deputata della Lega. A confermarlo è stato anche l'ultimo sondaggio "Monitor Italia" di Dire-Tecnè, secondo cui Fratelli d'Italia vola verso il 30%.

La storia di Sangiuliano, l'ex ministro della Cultura costretto alle dimissioni dopo le rivelazioni a puntate di "lady golpe", "non ha intaccato in nessun modo il consenso di cui il governo gode", ha continuato Matone. Ma qual è il motivo? "Dispiace all'opposizione, ma questo governo è empatico con quelli che sono i desideri della gente. Se le priorità dell'opposizione, sono quelle che sono state esposte da Elly Schlein, se il tema dei temi è la difesa delle minoranze sessuali, significa essere sganciati dalle necessità della gente", ha affermato l'ex magistrato. Poi, quando è stata lanciata la provocazione delle case green, Matone è stata diretta: "La combatteremo", ha concluso.