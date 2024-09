Fedez e Tony Effe "diseducativi", l'appello degli esperti: "Oscurateli"

21 settembre 2024 a

La rissa a colpi di canzoni e post tra Fedez e Tony Effe infiamma i social e non risparmia Chiara Ferragni e i figli con il rapper milanese. Il dissing tra i due procede tra insulti e rime, mentre un gruppo di esperti di problematiche giovanili denuncia i pericoli per i ragazzi esposti a questo tipo di dialettica e arriva a chiedere alle piattaforme social di oscurare i contenuti dei due contendenti. "La faida tra i rapper Fedez e Tony Effe rischia di avere ripercussioni negative sui più giovani e rappresenta un esempio fortemente diseducativo in grado di influenzare i comportamenti degli adolescenti", denunciano medici ed esperti che aderiscono al progetto “Legal Love”, finalizzato a sensibilizzare i giovani sui temi della legalità e dell’affettività.

"Da tempo rapper e trapper sono diventati modelli per i più giovani, che ne emulano gesti, abbigliamento, frasi, ecc. – spiega Legal Love – Artisti da milioni di follower sui social, che hanno una influenza enorme sul pubblico di adolescenti. Ciò che sta avvenendo in questi giorni tra Fedez e Tony Effe, al centro di una faida a suon di canzoni e messaggi basati su frasi violente, insulti, sessismo, machismo, non solo è un brutto spettacolo, ma è altamente diseducativo poiché in grado di spingere i più giovani a comportamenti errati e violenti, specie verso le donne".

Gli esperti - che proprio sul tema dei problemi dell’adolescenza e delle nuove tendenze a rischio terranno un convegno il 26 settembre al Campidoglio - chiedono pertanto "alle piattaforme che gestiscono i social network di oscurare gli ultimi contenuti pubblicati da Fedez e Tony Effe nei quali i due rapper si scagliano l’uno contro l’altro, coinvolgendo peraltro bambini (i figli di Fedez) e ragazze, offese e denigrate anche attraverso continui riferimenti al sesso che le trasformano in oggetti".