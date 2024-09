Fedez e Tony Effe, Chiara Ferragni sbotta: "Lasciate in pace i miei figli"

20 settembre 2024 a

La faida social tra Fedez e Tony Effe si infiamma a colpi di barre. Dopo i primi scambi al veleno, il rapper milanese ha deciso di non usare più mezzi termini, dedicando al collega un brano dal titolo inequivocabile: "Infanzia difficile di un benestante". L'artista romano ha replicato con "Chiara": "Lei ti è rimasta accanto nella malattia e quando aveva bisogno sei scappato via. In**me, ancora che parli, i tuoi migliori amici devi pagarli, hai fatto figli solamente per postarli che penseranno quando saranno grandi. Fai schifo", sono alcune delle parole incendiarie usate dall'ormai ex king della Dark Polo Gang. Chiara Ferragni, tirata in ballo, non è rimasta in silenzio. "Fate quello che volete, ma lasciate in pace me e i miei figli", ha scritto l'imprenditrice in una storia Instagram.

"La Chiara dice che mi adora" "Non svegliare il...": Tony Effe e Fedez, è scontro totale

Parole, quelle dell'influencer, digitate dopo che in questo scontro a colpi di rime sia l'ex marito che Tony Effe hanno fatto il suo nome e parlato dei piccoli Leone e Vittoria. Fedez ha messo in discussione la ’street credibility’ di Tony Effe, spesso criticato per le sue dichiarazioni e per essersi descritto, nel corso di un'intervista al podcast ’Passa dal Bsmt’, "un povero del centro". Il rapper romano, invece, ha messo nel mirino il collega di Rozzano puntando sulle ultime vicende che lo hanno riguardato. "Hai perso moglie, non hai famiglia, la prossima figlia la devi chiamare Sconfitta. (…). Non si lascia una mamma sola, sei proprio una brutta persona", canta. E ancora: "Lucia ti do un coniglio la vita è corta, devi stare tranquillo. Non assomigli a tuo figlio. Lo hai chiamato L…, ma sei un coniglio".