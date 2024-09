Fedez e Tony Effe, la rissa coinvolge Chiara Ferragni: "Con te beneficenza"

20 settembre 2024 a

Nuovo capitolo del dissing - la disputa tra rapper a colpi di canzoni e rime - tra Tony Effe e Fedez. All’indomani del brano "Chiara" pubblicato da Tony Effe in cui il rapper romano accusava il rivale di aver abbandonato la moglie dopo il caso riguardante i pandori Balocco ("quando lei aveva bisogno sei scappato via") arrivando a coinvolgere i figli della coppia ("hai fatto i figli solamente per postarli, chissà che penseranno quando saranno grandi"), è arrivata la replica di Fedez, che ha pubblicato sui propri social un estratto di "Allucinazione Collettiva". Brano in cui ha attaccato Tony Effe così come l’ex moglie: "Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza", ha scritto Fedez nel suo testo dando un nuovo appuntamento a "questa pagliacciata". "Volete la mia verità? - ha concluso - ’Allucinazione Collettiva', fuori all’una di notte".

Insomma, la faida social si infiamma. Fedez aveva lanciato "Infanzia difficile di un benestante" contro il collega romano che in passato aveva dichiarato: "Sono un povero del centro". "Sei quello famoso per una borsetta/ Sono tuo padre, ti do la paghetta/ Una storia di strada davvero intrigante/L’infanzia difficile di un benestante (Ahahah)", canta Fedez, "Andavi a calcetto insieme a Damante/ Nel ruolo di infame, non di attaccante". Ma le rime al vetriolo non finiscono qui e Fedez tira in ballo anche la moglie Chiara Ferragni. "Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi/ Quelli come te io li chiamo infami", canta Fedez, rievocando le voci di un presunto flirt tra i due che avevano infiammato il web. La risposta era arrivata con il brano "Chiara" e la telenovela sembra destinata a continuare. Almeno finché durerà l'hype...