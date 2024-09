Tagadà, Minzolini boccia la sinistra: "Pensano di non essere capaci"

20 settembre 2024 a

a

a

Il caso Open arms tiene ancora banco anche in televisione. Se ne parla durante la puntata di Tagadà del 20 settembre su La7. In studio c'era Augusto Minzolini che ha puntato la sinistra accusandola di spostare il discorso dal piano politico a quello giudiziario per manifesta incapacità.

"E' un errore questo modo di riportare la questione politica nelle aule dei tribunali - ha detto Minzolini a Tiziana Panella - Il risultato politico è ridare ossigeno e argomenti a Salvini che era in una situazione abbastanza problematica. Ma è un meccanismo che a sinistra vedi un po' dappertutto. Nella vicenda Sangiuliano, per la prima volta, i media hanno fatto il loro mestiere perché è nata in politica ed è andata avanti lì. Però c'è sempre l'esposto del Verde Bonelli che deve riportarla sul piano giudiziario. E' quasi come una richiesta di supplenza alla magistratura da parte dell'opposizione che pensa di non avere i poteri oppure di non essere capace di fare l'opposizione. Quando ci sono operazioni politiche gli unici giudici veri sono gli elettori. Pensano di ottenere consenso ma, al contrario, hanno solo ridato argomenti in un momento in cui il tema dell'immigrazione è tornato centrale. Ci dovrebbe essere una politica adulta che sa quali sono i modi, i tempi e gli strumenti da utilizzare".