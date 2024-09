Tagadà, Donzelli a valanga su Open Arms: "Sono i magistrati a fare danni"

16 settembre 2024 a

Bufera sul caso Open Arms. C'è chi parla perfino di magistratura eversiva. Il tema viene affrontato anche nel corso della puntata di Tagadà in onda il 16 settembre su La7. Gli inviati di Tiziana Panella intervistano Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia. Donzelli critica la richiesta di condanna nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

'"Io penso che sia sbagliato chiedere 6 anni per Salvini, penso che sia una cosa abnorme. Vuol dire ipotizzare di mettere in galera un ministro nell'esercizio delle sue funzioni che ha fatto il suo dovere. Penso che sia profondamente sbagliato. Uno ha un programma elettorale, va al governo e lo realizza e non deve andare in galera per questo. Tutto questo ha anche connotazioni politiche, i magistrati entrano nel merito dei valori, delle idee. Quei magistrati hanno esorbitato rispetto al loro ruolo. La magistratura è un'istituzione fondamentale della nostra nazione. E questi singoli magistrati