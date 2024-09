Meteo, “come un treno addosso”. Sottocorona, la situazione più critica per le piogge

19 settembre 2024 a

a

a

La tempesta Boris colpisce l’Emilia-Romagna e risultano allagati diversi comuni, soprattutto nella provincia di Ravenna. In tutta la regione ci sono oltre mille sfollati. Per chiarire quale sarà la situazione del tempo il meteorologo Paolo Sottocorona fa un punto della situazione nel suo intervento su La7: “L'immagine da satellite non promette nulla di buono, perché la zona dell'Emilia Romagna del medio versante Adriatico vede ancora molte nuvole. Le altre, quelle che interessano il centro e il sud sono più irregolari. Questa mattina abbiamo visto i temporali che in realtà interessano più la parte centro meridionale. Le zone di pioggia al centro sud sono isolate, sono anche temporalesche ma sono isolate, invece c’è una zona estesa che prende tutta l’Emilia-Romagna, tutte le Marche, tutto l’Abruzzo. È proprio la fascia di pioggia ancora piuttosto consistenti, quindi non è assolutamente finito tutto”.

Quanto dura il freddo? Giuliacci: la data del cambio di passo

L’esperto meteo si sofferma quindi sulle previsioni meteo giorno per giorno: “La previsione per oggi, giovedì 19 settembre, fa vedere che su Emilia-Romagna, Marche ci sono soprattutto i fenomeni più intensi. Centro e sud con qualche pioggia, fenomeni però quelli intensi isolati e questa è una situazione ben diversa. Qualche pioggia anche sul resto del nord, con fenomeni che non sono assolutamente significativi. Questo peggioramento marcato va a colpire zone dove un anno fa ci sono state centinaia e centinaia di frane, che erano state in qualche modo diciamo fermate, con tutta questa pioggia si muovono e quindi di nuovo strade interrotte, con tutto quello che ne consegue. Con una previsione di questo genere, Boris o non Boris, è come se arrivasse di nuovo addosso un treno a queste zone. Nella giornata di domani, venerdì 20 settembre, c’è un’attenuazione marcata di tutti i fenomeni, però ancora sull’Emilia-Romagna, sulle Marche, sull'Abruzzo ci sono piogge, magari deboli magari appena moderate, ma che danno un ulteriore carico su una zona così così colpita. Al sud qualche fenomeno isolatamente più intenso, ma tutto si sta attenuando. Arrivando alla giornata di sabato 21 settembre si trova qualche fenomeno isolatissimo al sud e finalmente una situazione decisamente più tranquilla sulle zone colpite. Qualche pioggia sulle zone di nord ovest, ma insomma situazione decisamente diversa”.

"Dimenticatevi il caldo asfissiante": Giuliacci avvisa. Poi la sorpresa

Sottocorona infine approfondisce le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ovviamente risentono della situazione, per cui al nord, sulla parte centro-settentrionale della pianura padana, qualche leggero aumento c’è, così come all'estremo sud, nella fascia centrale le temperature rimangono ferme. Quindi 20 gradi come massima e non ci arrivano tutti. La tendenza nelle prossime 24 ore fa vedere temperature stazionarie al nord, perché aumentano oggi, al centro col miglioramento del tempo l'aumento delle temperature c’è. Diminuzioni invece al sud, spece in Sicilia, parte della Calabria, la Puglia, dove i fenomeni isolati hanno anche questo effetto”.