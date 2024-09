Meteo, Giuliacci avvisa: "Dimenticatevi il caldo asfissiante". Poi la sorpresa

18 settembre 2024 a

Se per mesi il caldo è finito nei titoli di giornali e siti internet, adesso è di freddo che si parla. La seconda parte di settembre, caratterizzata da un repentino crollo termico, ha fatto discutere sulle modalità con cui il tempo è cambiato e ha alimentato le domande degli italiani che pensavano di trascorrere ancora lunghe giornate all'aria aperta. Non bisogna però scoraggiarsi. Già nel weekend, "in gran parte del Paese il quadro termico tornerà nella norma, cioè con temperature in linea con le medie stagionali". Parola del colonnello Mario Giuliacci. Tra la fine del mese corrente e l’inizio di ottobre, però, "qualche sorpresa" ci sarà. "Dimenticatevi il caldo asfissiante", ha scritto l'esperto su meteogiuliacci.it .

La prossima settimana le temperature saranno "piacevoli, tipiche di fine settembre". Intorno al 27-28 settembre, il quadro potrebbe cambiare. Ci sarà infatti "una decisa espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo Centrale e Orientale, con parziale coinvolgimento della nostra Penisola, dove c'è quindi da attendersi un sensibile rialzo termico", ha continuato Giuliacci. Che cosa dobbiamo aspettarci? "Le temperature, almeno al Centro e al Sud, si spingeranno in effetti temporaneamente al di sopra della norma, ma senza valori particolarmente alti", ha concluso il meteorologo.