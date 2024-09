Pomeriggio 5, la mamma di Traversetolo: "Era la babysitter dei miei figli"

17 settembre 2024 a

Gli abitanti di Traversetolo sono a dir poco sconvolti da quello che sono venuti a sapere negli ultimi giorni. Tutto gira attorno alla ragazza 22enne che, secondo quanto accertato dagli esami del Dna, è la madre di uno dei due bambini trovati nel giardino della villetta. Intanto i carabinieri del Ris di Parma sono tornati nella villetta. Si n'è parlato nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 17 settembre. Uno degli inviati del programma ha intervistato una delle mamme del paese di circa diecimila anima. Ai microfoni di Pomeriggio 5 la donna racconta che la ragazza ha fatto la babysitter ai suoi figli fino a qualche settimana fa.

"Era la babysitter dei miei bambini. All'inizio dell'estate ha tenuto i miei bambini per un paio di settimane. Con loro era brava, era una ragazza normale. Nessun segno particolare di scompensi psicologici. Li teneva quattro, cinque ore al giorno. Non ci siamo accorti di nessun segno di gravidanza. Mai vista in giro col pancione. Si vestiva normalmente. Era una ragazza del paese super referenziata che aveva sempre tenuto bambini e ce l'hanno consigliata amici. Parlano i fatti e c'è solo tanta follia, tanto terrore e tanta incertezza in tutto quello che è successo che sconvolge tutti. Sono profondamente scossa".