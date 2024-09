Neonati sepolti, la nonna: "Mio figlio non sapeva, anche il secondo potrebbe essere suo"

16 settembre 2024 a

Myrta Merlino ha aperto l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque con il caso di cronaca che più sta scuotendo l'opinione pubblica. Una donna di 22 anni è stata accusata di aver ucciso il figlio neonato e di averne nascosto il cadavere nel giardino di una villetta a Vignale, una frazione di Traversetolo, in provincia di Parma. Il corpo del neonato è stato trovato lo scorso 9 agosto ma se n’è avuta notizia solo negli ultimi giorni. Vicino c’erano anche resti del corpo di un secondo neonato, per lo più ossa, su cui i medici legali dovranno fare accertamenti per capire se sia figlio della giovane. In diretta su Canale 5 ha parlato la nonna, la madre cioè del fidanzato della ragazza.

"Non sapevamo nulla, non abbiamo potuto fare niente. Se avessi potuto fare qualcosa, l'avrei fatto. L'avrei tenuto io questo bambino. Non avrei mai voluto che succedesse qualcosa del genere", ha detto la donna ai cronisti della trasmissione. Poi la nonna ha continuato: "Stiamo vivendo una situazione che è surreale". Il giornalista ha allora chiesto quando fossero venuti a conoscenza del fatto. "Abbiamo saputo che mio figlio era il padre una settimana dopo il ritrovamento. Increduli, abbiamo dovuto accettare la realtà", ha risposto la nonna.

Possibile che nessuno si sia accorto della gravidanza e, poi, della nascita del piccolo? "Assolutamente no, come tutti quelli che l'avevano conosciuto e che l'hanno vissuta in questo periodo", ha assicurato la donna. "Dopo l'ha contattato chiedendogli di parlare, ma poteva dirlo prima. Mio figlio l'ha vissuta in modo surreale", ha scandito. Sulla presenza di resti appartenenti a un secondo corpicino, ha aggiunto: "Sì, potrebbe essere stato figlio di mio figlio".