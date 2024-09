Neonati sepolti, l'amica della madre: "Nessuna pancia. Con il ragazzo relazione tranquilla"

17 settembre 2024 a

"Ho fatto tutto da sola. Ho dato al mondo il bambino senza l’aiuto di nessuno". Sono queste le parole che la 22enne, madre del neonato trovato sepolto nel giardino della villetta di Vegnale di Traversetolo (Parma) il 9 agosto scorso, ha usato per confessare ai carabinieri quanto accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane, su cui pesa l'ombra di un duplice infanticidio, avrebbe indotto il parto, fatto nascere il piccolo nel bagno della sua abitazione e seppellito il suo corpicino solo in un secondo momento. Dopo essere uscita con le amiche. A riportarlo è il Corriere della Sera. Ed è proprio a una coetanea, sua stretta confidente, che Repubblica ha chiesto di più. Sebbene si conoscessero a fondo e si scambiassero i segreti più intimi, del neonato non ha mai saputo niente: "Siamo uscite insieme fino a pochi giorni prima del 9 agosto. Non riesco a farmene una ragione", ha detto.

Poi ha appreso la notizia dai giornali e si è resa conto di non aver intuito che la sua amica potesse essere autrice di un piano così agghiacciante. "Sono ancora sconvolta. Ho dovuto ripercorrere tutto passo dopo passo perché mi hanno interrogata al Ris. Non riesco a riprendermi", ha ammesso l'amica. Ciò che più la lascia senza parole, ha continuato, è il fatto che "non è accaduto nulla di strano in tutto questo periodo in cui lei ha partorito uno o forse due bambini. Non un segnale o un accenno da parte sua a quello che stava vivendo". Niente di fuori dal comune, dunque, che potesse lasciar pensare una gravidanza. O addirittura due. Sì, perché nel giardino della villetta sono stati ritrovati i resti di un secondo corpicino su cui adesso si indagherà. "Non c’era un accenno di pancia e lei era come sempre. Non abbiamo notato nulla. Siamo uscite insieme con la comitiva e nessuno di noi si è insospettito", ha affermato la ragazza. Nessuna stranezza neanche nel rapporto con il ragazzo. La relazione viene definita dall'amica "assolutamente tranquilla".