Cerno e la "retrointervista" de Il Tempo che fa capire chi è davvero Boccia

"Se Augusto Minzolini ha inventato il retroscena cambiando il giornalismo, noi abbiamo inventato la retrointervista". Il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, illustra così la scelta di pubblicare tutto quello che ha preceduto e seguito l'intervista del nostro quotidiano a Maria Rosaria Boccia, che non è andata in porto. Qui l'articolo di Edoardo Sirignano con la non-intervista alla 41enne di Pompei, protagonista della vicenda culminata con le dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura. Uno scambio di messaggi con il nostro cronista che inquadra bene il personaggio.

"Lei tratta con i giornali come fossero degli uffici di discussione", spiega Cerno a David Parenzo nel corso della puntata di martedì 17 settembre de L'aria che tira, su La7. La Boccia "manda i suoi messaggi pubblicati" sui social ma si sottrae al confronto. Insomma, "come questa donna si approccia ai media per far dire a noi quello che vuole lei, fa capire chi è", argomenta il direttore. Allo stesso modo si capisce l'errore di Sangiuliano che "ha ammesso una donna che non ci doveva stare in questa area grigia tra pubblico e privato", quando "bastava stare 20 minuti sul computer per capire che erano otto anni che cercava di entrare nei palazzi".