Maria Rosaria Boccia stona su "Sincerità". A chi dedica la canzone

Balzata agli onori delle cronache politiche e del gossip per il caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia non molla ed è ogni giorno ovunque. Questa volta è stata pizzicata anche da Dejan Cetnikjovic, il karaoke reporter di Radio Rock.

Per l'influencer di Pompei la sfida canora è tutta in salita: a dir poco fuori tempo e stonata. Tanto che, a un certo punto, è costretto a intervenire lo stesso Dejan per riportare un po' d'ordine alla "performance". Ma non c'è stato niente da fare. Il canto non è proprio il suo mestiere. Ma è alla fine del video che arriva il meglio. Quando la Boccia fa la sua dedica personale: "Tutti abbiamo tantissimi segreti da svelare, dedico questa canzone a tutte le persone di cultura!". A chi si riferirà?