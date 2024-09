Maria Rosaria Boccia perde follower: inizia la parabola discendente?

Sullo stesso argomento: La Boccia stona anche nel canto. A chi dedica la canzone

17 settembre 2024 a

a

a

Storie a raffica, documenti, risposte ai giornali: Maria Rosaria Boccia da settimane rilancia dal suo profilo Instagram la sua versione della storia della mancata nomina come consigliera del ministero della Cultura, finita con le dimissioni del ministro Gennaro Sangiuliano. Ma l'hype, come si dice, ormai è in fase calante. Dopo giorni di crescita dei follower, arriva il primo "defollowing" dall'account Instagram della 41enne di Pompei.

Vecchioni in posa con la regina del selfie: instantanea della doppia morale della sinistra

Dopo l'ultimo incremento registrato domenica 15, inizia a perdere forza l'effetto e nelle ultime 36 ore il "fandom", ossia il bacino di sostenitori, ha perso 351 follower, un primo sintomo della volatilità dell'attenzione digitale. Sono i dati riportati da Arcadia per XXI Secolo. Il picco social per Boccia era avvenuto tra l'11 e il 13 settembre, Dopo una fase di plateau sembra arrivata la parte discendente della parabola.