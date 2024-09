4 di sera, l'attacco di Pietro Senaldi: "Troppo comodo fare scaricabarile"

17 settembre 2024 a

a

a

La sicurezza è uno dei tempi più caldi, soprattutto in città come Milano. Se ne parla nel corso della puntata di 4 di sera in onda il 17 settembre su Rete4. Ospite in studio è Pietro Senaldi, condirettore di Libero, che punta il dito contro le amministrazioni comunali che non gestiscono bene il territorio e favoriscono il proliferare della criminalità.

"Il gioco dello scaricabarile non paga e sopratutto non fa l'interesse dei cittadini" Pietro Senaldi a #4disera pic.twitter.com/wk3fsO7C57 — 4 di sera (@4disera) September 17, 2024

"Da una parte è vero che la sicurezza nazionale dipende dal governo - ha detto Senaldi - Dall'altra è vero che i sindaci hanno una responsabilità sulle condizioni della loro città, La criminalità non nasce perché l'uomo è cattivo ma nasce perché in alcuni posti non si vive bene. Quindi ciascuno ha la sua brava parte di responsabilità e la polizia interviene dopo che il reato è stato commesso. Se tu gestisci male il territorio..."