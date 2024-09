Harry, compleanno con moglie e figli: "Completamente isolato e rimarrà tale"

14 settembre 2024 a

Domenica il principe Harry spegnerà 40 candeline e festeggerà con la moglie Meghan Markle e i figli in California, lontano dalla famiglia reale. Dieci anni fa era invece uno dei suoi membri più popolari. «A 30 anni ero in ansia, a 40 sono emozionato», ha detto il Duca di Sussex in una dichiarazione alla Bbc. «Non importa quanti anni ho, la mia missione è continuare a essere presente e fare del bene nel mondo», ha continuato. Ha parlato anche dei suoi due figli, Archie e Lilibet, di 5 e 3 anni, che gli hanno regalato «una nuova prospettiva sulla vita». Grazie a loro, dice di essere ancora «più motivato a rendere questo mondo un posto migliore». Nel suo comunicato ufficiale diramato per l’occasione, non c’è alcuna menzione della famiglia reale britannica, dopo anni di tensioni.

«È completamente isolato e rimarrà tale. Qualsiasi possibilità di un ritorno, anche con un ruolo minore all’interno della monarchia, mi sembra del tutto irrealistico», ha detto Pauline MacLaran, professoressa alla Royal Holloway University. «La fiducia è infranta», ha valutato il commentatore reale Richard Fitzwilliams. I legami del Duca di Sussex con «The Firm» - il soprannome dato alla famiglia reale - si sono indeboliti nel 2020 quando lui e sua moglie Meghan hanno rinunciato ai loro doveri reali e si sono trasferiti in California. Nel travagliato iter che ha portato alla rottura, è stata di grande peso un’intervista esplosiva di Harry e della moglie Megan con la presentatrice americana Oprah Winfrey, durante la quale la coppia ha rivelato che un membro della famiglia reale si era chiesto, quando Meghan era incinta, quale colore di pelle avrebbe avuto il loro figlio Archie, oltre alla miniserie Netflix molto critica alla fine del 2022.

Il colpo di grazia finale è arrivato all’inizio del 2023, con la pubblicazione di «Spare» (il Sostituto), un’autobiografia intransigente e senza filtri del principe. Il libro, un enorme bestseller tradotto in 16 lingue, è stato visto come un vero e proprio attacco all’istituzione che lo ha visto nascere e a chi le stava vicino. Harry prende di mira suo fratello William, la regina Camilla, sua cognata Kate, adorata dagli inglesi, e persino suo padre, re Carlo III.