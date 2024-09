Kate Middleton, Caprarica è sicuro: "Video politico, che cosa volevano dire agli inglesi"

10 settembre 2024 a

Antonio Caprarica, esperto della famiglia reale inglese, non ha dubbi: quello pubblicato sul profilo social ufficiale dei principi del Galles "è un video politico". L'affermazione è stata il frutto di un dibattito, andato in scena a Pomeriggio Cinque, sul filmato che il futuro re e la futura regina hanno deciso di girare e diffondere per aggiornare gli inglesi e non solo della fine del ciclo di chemioterapia al quale Kate Middleton si è sottoposta. "È stato girato e montato da un film-maker a loro molto caro. Qual è il senso di questo film, che è agli antipodi di quel video con cui annunciava il cancro? Quello era fatto in casa. C'era lei, pallida e provata. Qui viene usato un registro opposto: è un inno alla vita, all'amore e alla famiglia", ha scandito il giornalista in collegamento con lo studio.

"Alludono significativamente ai filmini che amava fare la regina Elisabetta con la sua cinepresa", ha notato poco dopo, mentre la conduttrice Myrta Merlino rimandava in onda le immagini del filmato che ieri ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi. Ma qual è il vero obiettivo del nuovo messaggio? Antonio Caprarica, che conosce a fondo quel mondo, non ha dubbi. "È un modo di dire agli inglesi 'la ragione per cui ci amate è sempre la stessa e noi la incarniamo. E' un video politico. La verità è che gli inglesi sono innamorati della loro monarchia", ha aggiunto il saggista.