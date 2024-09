Kate Middleton farà pace con Harry? Caprarica: "Per lui un'arrampicatrice sociale"

12 settembre 2024 a

Harry tornerà a Londra? Questo è uno dei martellanti interrogativi che rimbalzano da un salotto televisivo all'altro. Il duca di Sussex, che ha fatto un passo indietro rispetto alla famiglia reale alla quale appartiene, deciderà di ripensarci e riabbraccerà i compiti e i doveri che i suoi natali dovrebbero imporgli? Antonio Caprarica, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, non ha dubbi sulla questione e la liquida con poche, dirette parole: "Quasi impossibile". Il motivo? Il punto è che "Carlo è il passato, il padre e ha una maggiore attitudine al perdono. Il figlio non ne ha mai parlato male". A finire davvero nel mirino del principe che si è allontanato è "il fratello, di cui ha detto tutto il male possibile, la compagna, un'arrampicatrice sociale gelida e costruita, la matrigna, descritta come quella di Cenerentola".

Veleni, questi, difficili da mandare giù. L'esperto e noto saggista ha spiegato meglio: "Mi pare difficile che senza un gesto, un chiarimento, possa avverarsi ciò". Delucidazioni dovrebbero essere, in quel caso, offerte anche al Paese e a tutti gli inglesi: "Difficile che possa riprendere un ruolo, sia pure minore". E Meghan Markle? "Sono sullo sfondo e le stiamo mettendo da parte", ha specificato il giornalista. Riconciliazione, quindi, che ha il sapore di un'utopia. "Meghan non lo lascerà mai andare. È vero che in America è la duchessa, ma se va via Harry lei non è nessuno. Anche per lui la via è difficile: gli manca la forza, il ruolo e l'affetto degli inglesi. Se li è giocati lui in un colpo solo", ha concluso.