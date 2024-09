Kate Middleton, "notizie buone ma...": la rivelazione di William a un fan

10 settembre 2024 a

Il ciclo di chemioterapia per combattere "l'ospite indesiderato" è finito ma Kate Middleton "ha ancora molta strada da fare" nella sua lotta contro il cancro. Lo ha dichiarato il principe William. In visita a Llanelli, nel Galles del Sud, per celebrare lo sport e la cultura gallesi e incontrare le comunità locali, l’erede al trono ha detto a un fan che si informava della salute della moglie che "le notizie sono buone", provando però a non creare false illusioni. Precisazione, questa, che segue al filmato diffuso ieri dalla coppia reale.

Nel video di ieri, la principessa del Galles ha annunciato che tornerà al lavoro nei prossimi mesi. Quest’anno Kate ha fatto solo due importanti apparizioni pubbliche, la prima al Trooping the Colour e la seconda a Wimbledon, insieme alla sorella Pippa e alla figlia, la principessa Charlotte. La futura regina ha dichiarato che spera di riprendere in mano la sua vita e i suoi compiti prima del nuovo anno.

Kate ha aggiunto che il suo obiettivo principale è quello di "liberarsi dal cancro" e di stare vicino a tutti coloro che, come lei, sono stati colpiti da una forma di cancro. "Ora che l’estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita, così come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e su strade sconosciute", ha confessato la principessa.