Rocco Tanica disintegra Ilaria Salis e le sue occupazioni di case. Poi la frecciata al padre

In vista di un evento organizzato da Ilaria Salis, volto a promuovere il dialogo su solidarietà e antifascismo in Europa, si è scatenata una polemica sui social. L'evento, che vedeva la partecipazione del fumettista Zerocalcare, è stato annunciato con toni entusiasti, ma non è mancato un motivo di scontro ideologico. Il dibattito si è rapidamente acceso su X (ex Twitter), dove Rocco Tanica, noto per il suo stile satirico, ha risposto direttamente all’onorevole Salis, sollevando la questione del diritto alla proprietà privata. Tanica ha ironizzato sulla retorica dell’evento: “In quale fase si parla di solidarietà coi proprietari delle case occupate che non possono entrare nella propria casa in quanto occupata? Perché avrei un impegno ma non vorrei perdermi il momento”. La sua risposta, intrisa di sarcasmo, ha immediatamente acceso la discussione, con vari utenti che lo hanno attaccato, mentre altri lo hanno sostenuto.

"Pieni di buffi e fanno la morale", Cerno demolisce la sinistra delle occupazioni

Un utente si pone così: “Perché non vai di persona all’incontro per lanciare le tue provocazioni?”, e Tanica lo fa secco: “Perché temo mi occupino le case mentre sono lì”. E ancora: “Vacci, così magari affini la conoscenza del movimento per la lotta del diritto alla casa”, e Rocco lo fa a pezzi: “Il diritto alla casa altrui è un diritto molto bello e completo”. I pro-Salis sono scatenati: “Ah quindi c’erano dei proprietari? O sono case popolari sfitte e non assegnate?”. Tanica non si dà per vinto: “No, be’, in genere non ci sono mai proprietari né persone aventi diritto. Sono le famose case spontanee, spuntano da un giorno all’altro”. Qualcuno cerca di buttarla sui soliti discorsi: “Vieni quando puoi Rocco, fatti solo riconoscere e avrai due minuti di palcoscenico per raccontarci cosa pensi delle occupazioni di CasaPound”. E il membro di Elio e le storie tese dà il colpo del ko: “Dott. Giordano, mi bastano due righe. Penso che siate la stessa me*da. I fasci non diventano meno fasci perché si chiamano Salis o la votano”.

L'ultima sparata di Babbo Salis: "Alcune cose sono impagabili"

Oltre che con Ilaria Salis, Tanica ha avuto sui social momenti di scontro con Roberto Salis, padre dell’eurodeputata. “Adesso vi recupera la Rackete, ma non occupate la barca”, il commento del musicista alla foto dei Salis insieme in barca. Con Salis senior che ha quindi bloccato Tanica. Che l’ha buttata anche qui sull’ironia: “Roby, perché? Io sono sempre stato dalla tua parte. Tra l’altro hai pure un bel seno, florido, mai sfacciato. Amici iscritti a Internet, scrivete a Roby di perdonarmi. Sig.ra Salis Ilaria, ci metta una parola buona”.