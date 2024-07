Cerno demolisce la sinistra delle occupazioni: "Pieni di buffi e fanno la morale"

06 luglio 2024 a

Il vizietto della sinistra per gli immobili morosi non conosce tregua. Dopo la vicenda di Ilaria Salis sulla casa occupata di Milano, Il Tempo ha sollevato il caso dei quattro circoli romani di Sinistra Italiana precedentemente appartenenti a Sel, a cui l'Ater chiede gli arretrati non pagati per una morosità che supera i 400mila euro. Il partito di Nicola Fratoianni sostiene che non tutti questi soldi sono dovuti, proprio perché legati solo a Sel, ma in almeno uno di questi casi, per il circolo di Testaccio, SI ha chiesto una rateizzazione per il dovuto. Richiesta non ancora accolta dall'ente. Se ne parla al Tg4 delle 19 di sabato 6 luglio, il giorno in cui si è celebrata l'assemblea generale di Sinistra Italia. Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, sottolinea la doppia morale di questa sinistra che fa la morale agli italiani: "Non pagano, sono pieni di buffi, anche il Pd ha oltre 700 mila euro solo a Roma di debiti da pagare - ricorda il direttore - questi che professano la rivoluzione green che costerà a ogni famiglia italiana 50mila euro non pagano neanche le sedi del partito e vengono a fare lezioni".

In questo contesto si staglia l'elezione al Parlamento europeo di Ilaria Salis. "Fratoianni ha candidato l'espressione massima di questo modo di esistere come cittadini privilegiati, dove gli italiani pagano fino all'ultimo euro perché altrimenti gli arrivano le ganasce fiscali sulla macchina e i blocchi bancari, e loro mandano in Parlamento quella che dice che non bisogna comprarsi la casa o pagare l'affitto ma basta occupare", attacca Cerno.

Il direttore subito dopo anticipa quanto leggeranno domani i lettori de Il Tempo: "Abbiamo seguito con attenzione la loro assemblea, e abbiamo provato ad ascoltare quello che loro non volevano che i giornali sentissero - annuncia - vedremo qual è lo scenario di questa Italia che progettano e quali sono le parole d'ordine vere di questa sinistra piena di buffi, di debiti e di case occupate".