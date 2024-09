Boccia, Cruciani sfida il politicamente corretto: la parola che crea il caos

Gabriele Imperiale 09 settembre 2024 a

a

a

Giuseppe Cruciani “mussoliniano” sul caso Boccia-Sangiuliano. Il conduttore de La Zanzara, ospite di David Parenzo e del suo L’Aria che tira, dice la sua sul caso estivo che ha scosso la politica italiana. E lo fa con un gioco di parole che fa trasecolare Alessandra Mussolini, ospite anche lei del salotto mattutino di La 7. Interrogato dal suo collega e amico Parenzo, Cruciani come sempre esprime la sua opinione in barba al politicamente corretto. “Ti dico subito: sono mussoliniano” esordisce il conduttore. In studio scoppia il caos. La Mussolini, inquadrata, sembra non gradire e domanda più volte: “Cioè?”: Parenzo, abituato alle uscite di Cruciani, commenta invece sarcasticamente, allargando le braccia in favore di camera: “Beh non è una novità in questo paese”.

Boccia "è riuscita a passare per vittima, ha un'agenda-setting": l'analisi dell'esperto

Il giornalista di Radio 24 però chiarisce il suo pensiero: “Sono mussoliano non nel senso malevolo che voi potete intendere lì a La 7, ma sono mussoliano, cioè della versione di Alessandra Mussolini che ha appena detto. Cioè: basta con sta vicenda, basta”.

Tra Mussolini e Cruciani scoppia subito la concordia e l’ex europarlamentare prende la parola per ribadire il suo pensiero: “Basta, basta. Si stanno sovreccitando – dice – C'è il direttore de La Stampa che voleva vendere i materassi appena fatto l'intervista. Era felicissimo”. Parenzo cerca di frenare l’entusiasmo di Mussolini e puntualizza: “Ha fatto uno scoop giornalistico”. Ma l’ex senatrice non ne vuole sapere: “Sì, ma è pur sempre un direttore de La Stampa. Sembra che stava a vendere…..”.

Boccia, la verità sul caso Amici: ci andò una volta ma ecco perché era lì

Parenzo, tornato alla conduzione de L’Aria che Tira, dimostra di non aver perso la grinta che lo contraddistingue e risponde punto su punto a Mussolini: “Che vendere? Ha fatto uno scoop. Mussolini si deve abituare che i giornali servono a questo. Dovete ringraziare Malagutti e La 7 per quello che abbiamo fatto”. Ma Mussolini non ha freni: “No, voi non vedevate l’ora che succedeva sta sbocciata – così l’esponente di Forza Italia soprannomina Maria Rosaria Boccia che poi si lancia nell’ultimo assalto a Parenzo - Perché sennò non sapevate di cosa parlarvi. Invece il governo è stabile e non cade”.