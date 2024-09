Boccia, Capezzone travolge la sinistra: "Riflettori accesi? Il gelato è caduto"

09 settembre 2024 a

L'affaire Sangiuliano, che sta tenendo banco nel mondo della politica e in quello dei talk-show, è stato lanciato sul tavolo del dibattito da Giuseppe Brindisi. Ospite a Zona bianca, il programma di Rete 4 di approfondimento giornalistico, Daniele Capezzone ha preso la parola e ha cercato di spiegare qual è la vera strategia messa in atto da Maria Rosaria Boccia, l'influencer campana che ha portato l'ormai ex ministro della Cultura alle dimissioni. "È evidente che il gelato è cascato per terra e ora sia la signora Boccia che la sinistra cercano una strada per non far spegnere i riflettori su una vicenda che si è chiusa con le dimissioni del ministro Sangiuliano", ha detto il direttore editoriale di Libero con nettezza di parole.

Capezzone è un fiume in piena. "Perdonatemi. Ma dobbiamo ricordare quanto accaduto nello studio ovale, di Bill Clinton quando era presidente degli Stati Uniti? O dobbiamo ricordare i Kennedy e la loro attività sessuale? Sono tutte figure osannate dai dem... E ora si cerca di dare alla Boccia un peso che non ha", ha aggiunto poco dopo. Il caso, per il giornalista, è chiuso. Ora a fare rumore rimangono solamente le dichiarazioni dell'imprenditrice che, sui social, è autrice di "rivelazioni" a puntate e cerca di attirare like e visualizzazioni. "Inevitabilmente questa vicenda ha avuto un inizio e una fine. Ma anche Repubblica ad esempio grida 'attenti, non è finita'. Insomma vogliono altro per cercare di dare un senso al vuoto politico che c'è dalle parti delle opposizioni": è stato l'affondo finale di Capezzone.