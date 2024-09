Luca Carboni, "tumore grande e difficile da operare": il racconto choc

08 settembre 2024 a

Luca Carboni, per due lunghi anni, è sparito da tutti i riflettori e oggi, in un'intervista concessa a Walter Veltroni e pubblicata sul Corriere della Sera ha svelato il perché. Il cantautore bolognese, che da sempre macina successi e colleziona dimostrazioni di affetto da parte dei fan, è stato colpito da un tumore. "A marzo del 2022 mi è stato diagnosticato un tumore al polmone. Un po’ di tosse che non passava, la decisione di fare una lastra. Uno choc. Sono rimasto senza parole, quella malattia sta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai. Improvvisamente tutto è cambiato", ha confessato senza tanti filtri.

Con un album e un tour programmati e tanti progetti validi in cantiere, Luca Carboni è stato costretto a cambiare i piani. "Dalla scelta dei brani sono passato alla scelta delle terapie per sopravvivere. Il tumore era grande, difficile da operare", ha raccontato. Poi lo staff di oncologia del Sant’ Orsola, "ha avviato subito una massiccia cura di chemioterapia. Il tumore si è ridotto molto e ad agosto ha consentito l’operazione per asportarlo. Per fortuna non c’erano metastasi e dopo l’intervento abbiamo continuato con l’immunoterapia", ha proseguito l'artista. Ora, "posso dire di essere tecnicamente guarito anche se, con questo tipo di malattia, questa parola ha un significato fragile", ha aggiunto.