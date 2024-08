Kate Middleton "più serena che mai": l'uscita a sorpresa e le voci che lasciano ben sperare

22 agosto 2024 a

Un'uscita top secret e buone notizie. Kate Middleton, dopo aver trascorso le ultime settimane lontano dai riflettori, è riapparsa e ha partecipato al Festival Gone Wild, organizzato a Holkham Hall. La principessa del Galles, che negli ultimi mesi è stata costretta a rinunciare ai suoi impegni a causa del tumore (non meglio precisato) che l'ha colpita, è stata pizzicata in compagnia della sua famiglia e quanto filtra da quella giornata ha sfumature che lasciano intuire un miglioramento delle sue condizioni di salute. La futura regina sta trascorrendo un periodo di vacanze insieme al marito William e ai figli George, 11 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni, nel Norfolk, nella casa alle isole Scilly al largo della costa della Cornovaglia.

È lì che la principessa è apparsa "più serena che mai". A riportare che Kate Middleton e la sua famiglia hanno partecipato al Festival Gone Wild è stato un post degli organizzatori dell'evento, che hanno voluto ringraziare personalmente - come riporta il Daily Mail - i reali. La presenza dei futuri re e regina pare non fosse stata preventivata. Il Festival Gone Wilde ha riunito circa 640 bambini con le rispettive famiglie per una giornata di attività ludiche e divertenti, inclusa l'attesissima battaglia Nerf.

"Stavamo lavorando al festival Gone Wild a Holkham Hall quando sono stata chiamata nell'ufficio del team di produzione e mi è stato detto che una famiglia vip molto speciale aveva chiesto di giocare", ha raccontato Georgina Barron, capo dei Norfolk Nerf party, su Facebook. "Il Principe e la Principessa del Galles, insieme ai loro tre figli, sono arrivati ​​con amici e familiari. Ci hanno chiesto se potevamo fornire un gioco ad alta intensità e non-stop. Correvamo tutti in giro con pistole Nerf e bombe fumogene. L'esperienza è stata indimenticabile. Non hanno richiesto alcun protocollo perché la famiglia voleva solo trascorrere una giornata in tranquillità, come qualsiasi altra famiglia", ha aggiunto.