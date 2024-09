Boccia torna all'attacco di Sangiuliano: "Hai fame di verità o di soldi?"

08 settembre 2024 a

Gennaro Sangiuliano è finito al centro del dibattito politico per il caso della presunta consulente Maria Rosaria Boccia, l'influencer che con le sue rivelazioni a puntate ha costretto l'ormai ex ministro della Cultura a dimettersi. Le opposizioni hanno provato ha inchiodare il diretto interessato sul nodo dell'uso improprio dei soldi pubblici, ma Sangiuliano ha ribadito di non aver speso neanche un euro non di sua tasca a vantaggio dell'imprenditrice campana. "Sono un dipendente Rai a tempo indeterminato. Tornerò al mio lavoro e nell'azienda dove sono cresciuto. Ma non voglio un posto di rilievo. Cercherò di avere un posto laterale. C'è troppo accanimento nel mondo del potere", ha dichiarato ieri il giornalista in un'intervista a Il Messaggero. E proprio su questo punto Boccia ha costruito oggi il suo ultimo post.

"Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un’estorsione": così ha esordito Maria Rosaria Boccia sul suo profilo Instagram ufficiale. L'ennesimo attacco a un ex ministro che, per non creare ombre sull'ottimo operato del governo Meloni, ha fatto un passo indietro. L'influencer, con la quale Sangiuliano ha ammesso di aver instaurato un "rapporto affettivo", non molla e rilancia. "Ma mi chiedo: una persona che si è dimessa da Ministro e che ha detto tante bugie può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? Può chi manipola la verità lavorare per la TV di Stato, per di più in ruoli di comando?", ha chiesto sui social. "P.S. Hai fame di verità o di soldi?": è stato l'ultimo interrogativo al veleno rivolto al giornalista.