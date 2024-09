Boccia, fake di Cernobbio e lauree false: dopo i SoumaSalis la nuova eroina del Pd

Marco Zonetti 08 settembre 2024 a

a

a

La «Boccia» scava la pietra. Anche dopo le dimissioni di Gennaro Sangiuliano, la solerte Maria Rosaria prosegue imperterrita il suo stillicidio di stories, smentite, rivelazioni, allusioni, fotomontaggi e così via. Non sazia delle interviste alla Stampa e a Marianna Aprile e Luca Telese di In Onda, è andata a rintuzzare Giorgia Meloni. Dal Forum di Cernobbio, Meloni ha usato la formula «questa persona» riferita a Boccia, che ha risposto a stretto giro con una story su Instagram, corredando una sua foto con una battuta «rubata» a Francesca Pascale e ispirata a Silvio Berlusconi. La replica «Questa persona è una dilettante», con geolocalizzazione a Cernobbio, ha fatto temere che l’imprenditrice fosse al Forum Ambrosetti, ipotesi smentita dall’organizzazione, poi dalla stessa Maria Rosaria.

Caso Sangiuliano, Meloni assicura: "Non indebolirà il governo. Fatto privato"

Un classico dei suoi profili social, corredati di scatti che la fanno credere in partenza per Parigi, al Mic o a eventi griffati, e che invece sono fotoritocchi di sue immagini in contesti differenti o prese da altri siti. E mentre Boccia attacca la premier invitandola a «riporre i guantoni», si palesano ogni giorno varie incongruenze sulle sue dichiarazioni. Se pesa ancora la diffida della Camera della Moda a utilizzare il marchio Milano Fashion Week, diffida che né la Stampa né Aprile e Telese hanno approfondito, ecco che l’ex marito di cui nessuno conosceva l’esistenza, l’imprenditore Marco Mignogna ospite di Paolo Del Debbio, instilla anche il dubbio sulle lauree dell’ex moglie. «Se vuole le passo il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora».

"Predatrice di uomini priva di dignità": Boccia, Bernardini de Pace non fa sconti

Quanto all’insegnamento al master di II livello in Chirurgia estetica all’università Federico II di Napoli, il professor Francesco D’Andrea ha ribadito: «L’attestato di docenza da me firmato non ha alcun valore. Mai protocollato, dunque carta straccia. Firmato solo da me, non anche dal rettore. La dottoressa Boccia non è mai stata inserita nella docenza del master». Infine, a Pompei, pare che «l'attività florida» da lei aperta abbia in realtà chiuso da qualche anno, come dimostrerebbe anche il sito web cancellato. La verità è figlia del tempo, diceva Kant. Vedremo in futuro quale verità finirà per prevalere.